〔欧元债市〕德债期货触及纪录高位,因法国和希腊选民抵制撙节措施

* 希腊大选对其执政党来说结果糟糕
* 德债一度触及新高,但最终因获利了结而收低
* 法国大选中奥朗德获胜已被广泛预期
路透伦敦5月7日电---德债期货周一触及纪录高位,此前法国和希腊选民抵制撙节措施,且市场再度怀疑希腊能否留在欧元区.
希腊选举结果对于支持救助方案的各政党来说较为糟糕,促使投资者退到避险资产中,但尾盘时股市的上涨令债市产生一些获利了结,德债期货当日大幅收低.
未来几个交易日,公债投资者料将避开欧元区二线国家高风险资产市场,因他们关注希腊组建联合政府,这将帮助德债维持一个月来的升势.
德债期货FGBLc1一度触及纪录高位142.44,但收盘报141.82,当日跌23个跳动点.
现货10年期德债收益率DE10YT=TWEB一度挫至1.554%,距纪录低位1.549%不远,最终当日收高,至1.61%.盘中交投淡静,英国市场今天为公众假期.
法国公债起初承压,但当日最终收高,10年期公债收益率FR10YT=TWEB跌2.7个跳动点,至2.80%.
希腊10年期公债收益率GR10YT=TWEB在交投清淡中升至23.21%,上周五收盘报20.7%.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB大致持稳于5.76%,但分析师预计很快将重新测试重要的心理关口6%.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB尾盘时涨至5.58%,上周五报5.45%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>