〔欧洲股市〕欧洲STOXX 50指数收高1.6%,受银行类股涨势带动

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 欧洲STOXX 50指数涨1.6%,稍早触及四个半月低点
* 银行股脱离2009年低点,受助于西班牙计划及空头回补操作
* 奥朗德在法国大选中的胜利似乎已被市场消化
* 希腊选举结果动摇本国股市
路透伦敦5月7日电---欧洲股市周一在交投清淡中收高,银行股引领技术性反弹,因有迹象显示西班牙有可能使用公共资金救助处于困境中的银行业.
欧洲STOXX 50指数.STOXX50E收高34.75点,或1.6%,报2,283.09点,成交量是90日均值的大约90%左右,英国和爱尔兰市场因公众假期休市.
西班牙银行股涨幅居前,西班牙国际银行(SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)分别大涨4.7%和5.4%,因西班牙首相拉霍伊称,可能将不得已使用公共基金以救助国内银行.
法国CAC-40指数.FCHI收高1.7%,开盘时走势迟滞,因投资者认为当选总统奥朗德将不会对政策作出重大调整.
下跌股票中,希腊银行股下挫逾12%,希腊指标股指.ATG重挫6.7%.周日选举结果表明,该国两个主要政党未能赢得组建联合政府所需的议会多数席位.
这令人怀疑希腊能否避免破产且是否会留在欧元区.
德国股市DAX指数.GDAXI最终收涨0.12%,报6,569.48点;法国CAC-40指数.FCHI涨1.65%,报3,214.22点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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