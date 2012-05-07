〔欧洲股市〕欧洲STOXX 50指数收高1.6%,受银行类股涨势带动

* 欧洲STOXX 50指数涨1.6%,稍早触及四个半月低点

* 银行股脱离2009年低点,受助于西班牙计划及空头回补操作

* 奥朗德在法国大选中的胜利似乎已被市场消化

* 希腊选举结果动摇本国股市

路透伦敦5月7日电---欧洲股市周一在交投清淡中收高,银行股引领技术性反弹,因有迹象显示西班牙有可能使用公共资金救助处于困境中的银行业.

欧洲STOXX 50指数.STOXX50E收高34.75点,或1.6%,报2,283.09点,成交量是90日均值的大约90%左右,英国和爱尔兰市场因公众假期休市.

西班牙银行股涨幅居前,西班牙国际银行(SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)分别大涨4.7%和5.4%,因西班牙首相拉霍伊称,可能将不得已使用公共基金以救助国内银行.

法国CAC-40指数.FCHI收高1.7%,开盘时走势迟滞,因投资者认为当选总统奥朗德将不会对政策作出重大调整.

下跌股票中,希腊银行股下挫逾12%,希腊指标股指.ATG重挫6.7%.周日选举结果表明,该国两个主要政党未能赢得组建联合政府所需的议会多数席位.

这令人怀疑希腊能否避免破产且是否会留在欧元区.

德国股市DAX指数.GDAXI最终收涨0.12%,报6,569.48点;法国CAC-40指数.FCHI涨1.65%,报3,214.22点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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