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市场报道 | 2012年 5月 8日 星期二 03:12 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收在三个半月低位,受累于投机性卖盘

路透纽约5月7日电---期棉周一收在三个半月低位,连跌第四天,分析师表示,因投机性卖盘,市场静待本周稍后的政府供需报告.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低1.32美分,或1.5%,报每磅86.67美分,盘中交投区间介于86.10-88.42美分.

根据汤森路透数据,此为次月棉花合约自2011年12月底来最低收位.

新作12月合约CTZ2跌1.07美分,收报84.73美分,交投介于84.26-86美分的区间内.

交易商称,对法国和希腊投票站民调结果可能重燃欧债危机的忧虑似乎并未令棉花市场人士乱了分寸.

"市场没有恐慌,但基调明显疲弱,"一交易商说.

交易商和市场人士静待美国农业部的重要供需报告.该报告将在周四1230 GMT发布.

根据汤森路透数据,周一预估成交量略低于16,500口,较30天均值低约三分一.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月4日,未平仓合约为183,714口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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