〔纽约期市〕ICE期棉收在三个半月低位,受累于投机性卖盘

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透纽约5月7日电---期棉周一收在三个半月低位,连跌第四天,分析师表示,因投机性卖盘,市场静待本周稍后的政府供需报告.
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低1.32美分,或1.5%,报每磅86.67美分,盘中交投区间介于86.10-88.42美分.
根据汤森路透数据,此为次月棉花合约自2011年12月底来最低收位.
新作12月合约CTZ2跌1.07美分,收报84.73美分,交投介于84.26-86美分的区间内.
交易商称,对法国和希腊投票站民调结果可能重燃欧债危机的忧虑似乎并未令棉花市场人士乱了分寸.
"市场没有恐慌,但基调明显疲弱,"一交易商说.
交易商和市场人士静待美国农业部的重要供需报告.该报告将在周四1230 GMT发布.
根据汤森路透数据,周一预估成交量略低于16,500口,较30天均值低约三分一.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月4日,未平仓合约为183,714口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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