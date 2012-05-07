〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受累于欧元区忧虑和美国天气

路透5月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,与商品普跌走势一致,交易商指称此前希腊和法国的选举结果冲击了人们对欧洲解决债务危机计划的信心.
美国中西部作物带多数地区周末降雨增加了价格压力,提振了今秋玉米和大豆的收成前景.
在美国农业部周一稍晚公布一周作物进程报告前,路透调查分析师预计,美国大豆已完成种植比例为22%,高于每年这个时候的通常水平.
美国农业部公布最近一周美国大豆出口检验数量为999.2万蒲式耳,低于交易商预计的1,400至1,800万蒲式耳区间.
美国农业部证实,销售了11万吨将于2011/12年付运的美国大豆,目的地不详.
巴西谷物分析机构Celeres调降该国2011/12年大豆产量预估至6,495万吨,4月初预估为6,790万吨.
根据商品期货交易委员会(CFTC)报告,在截至5月1日的一周,大型投机客增加CBOT大豆期货的净多头部位至纪录新高.
CBOT报告5月大豆期货交割量为13口,豆粕无交割,豆油交割量为947口.
CBOT-7月大豆期货SN2收低12-1/2美分,报14.65-3/4美元.
7月豆粕合约SMN2下跌6.1美元,报每短吨426.5美元.7月豆油合约BON2下滑0.07美分,收报每磅53.58美分.
今日CBOT预估大豆成交量为155,498口,豆油成交量为75,156口,豆粕成交量为49,928口.
以下为CBOT农产品期货在1958 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 620.00 -0.25 0.0% -4.1%
CBOT大豆Sc1 1465.75 -12.50 -0.9% 22.3%
CBOT豆粕SMc1 426.50 -6.10 -1.4% 37.8%
CBOT豆油BOc1 53.58 -0.07 -0.1% 2.9%
CBOT小麦Wc1 612.00 2.50 0.4% -6.2%
CBOT稻米RRc1 1521.50 1.00 0.1% 4.2%
EU小麦BL2H0 217.00 -3.00 -1.4% 7.2%
NYMEX原油期货CLc1 97.99 -0.50 -0.5% -0.8%
道琼工业指数.DJI 13,012 -27 -0.2% 6.5%
现货金XAU= 1638.10 -3.95 -0.2% 4.8%
欧元/美元EUR= 1.3055 0.0029 0.2% 0.8%
美元指数.DXY 79.5840 0.0860 0.1% -0.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 1157 0 0.0% -33.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿