〔美股盘后〕艺电公布季度业绩后股价劲挫4%

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透纽约5月7日电---全球主要游戏出版商艺电(Electronic Arts)(EA.O)周一在美股盘后交易中劲挫4%,此前该公司公布了季度业绩.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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