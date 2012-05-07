〔美国股市〕标普500指数基本持平,投资人摆脱欧洲选举结果的影响

* 金融股领升,美国银行上扬2.8%

* 希腊选举结果增加欧元区的不确定性

* 道指收跌0.2%,标普500指数收升0.04%,Nasdaq指数小升0.05%

路透纽约5月7日电---美国股市周一涨跌互见,尽管围绕欧元区解决债务危机能力的不确定性犹在,但投资人摆脱了欧洲选举结果的影响,标普500指数从稍早跌势中反弹,尾盘基本持平.

美国金融股不仅录得最大升幅,且交投量亦最多.美国金融股通常对影响欧元区财政稳定性的事件高度敏感.

标普金融类指数.GSPF上涨0.7%.美国银行(BAC.N)大涨2.8%,至7.96美元.高盛(GS.N)上涨1%,报110.04美元.

"从选举结果看到以及从欧洲央行总裁讲话中听到的一正面事件是焦点放在成长,且单靠撙节措施将不能令欧元脱离危机,"富国私人银行(Wells Fargo Private Bank)全球投资策略师Sean Lynch说.

"所以,如果有更多以增长为目的的举措,可能扶助银行体系,亦可能对经济起正面作用."

分析师指出,西班牙政府可能救助陷入困境的西班牙银行Bankia (BKIA.MC)的消息亦提振银行股.

道琼工业指数.DJI收跌29.74点,或0.23%,至13,008.53点;标准普尔500指数.SPX收升0.48点,或0.04%,至1,369.58点.Nasdaq指数.IXIC上涨1.42点,或0.05%,至2,957.76点.

欧洲选举结果最初在周日晚重创期货市场,不过市场得以反弹.周日希腊民众投票,令执政党下台,给逾两年来保持欧元区完整的脆弱政治共识带来冲击.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)击败萨科齐当选总统,这将迫使德国不得不寻求一种更多以成长为目的手段来解决区内危机.

在生物科技股方面,Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX.O)暴涨55.4%,报58.12美元,此前一中期研究显示,公司的囊肿性纤维化药物Kalydeco,配合该公司对该病的试验性疗法,将令病人肺部功能有明显改善.NYSEArca生物科技指数.BTK攀升3.4%.

除金融股上涨外,房屋建筑类股周一也上升.费城证交所房屋类股.HGX涨0.9%.

业绩期接近尾声,截至周一上午,在已公布业绩的420家标普500指数成份股企业中,67.6%的业绩超预期.形成对照的是,业绩期开始时为逾80%.

Cognizant Technologies Solutions Corp (CTSH.O)下滑19.2%,至56.30美元,对标普500指数拖累最大,此前该公司下调获利及营收预估.

百事可乐(PEP.N)攀升1.1%,报66.62美元,此前摩根士丹利上调对美国饮料行业评级至"具吸引力",且将百事可乐评级从"中性"上调至"表现超越同业."

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约62.8亿股,低于约67.6亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约8:7,Nasdaq市场约为14:11.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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