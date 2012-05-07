〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因欧洲选举结果带来不确定性

路透纽约5月7日电---美国原油期货周一小幅收低,交投震荡,此前欧洲选举结果重燃对该地区债务问题及经济持续萎缩的忧虑.
法国社会党领袖奥朗德在总统选举中胜出,暗示德国主导的撙节政策将遭遇抵制.
希腊选举为该国是否可能组建新联合政府创造了不确定性,周一组建新联合政策的第一次尝试失败.
原油结算价连续第四天收低,但盘中跌至多个月低点后,吸引买家逢低买入,油价反弹.
布兰特6月原油期货LCOc1仅收跌0.02美元,结算价报每桶113.16美元,盘中低见110.34美元,此为1月30日来最低.布兰特原油在结算后交易中继续在平盘附近震荡,后竭力取得小幅上涨.
布兰特原油上周录得5.5%的跌幅,为截至11月18日当周来最大周度百分比跌幅.美国原油期货上周下挫6.1%,录得去年9月底来最大周度百分比跌幅.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2收低0.55美元,或0.56%,结算价报每桶97.94美元,盘中低见95.34美元,此为去年12月20日来最低.周一日内高位为98.24美元.
三名财政部官员告诉路透,希腊若无新政府与欧盟和国际货币基金组织(IMF)协商下一批援助,或将于六月底资金短缺.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 97.94 -0.55 -0.6% 95.34 98.24 279,884 443,060
7月原油 98.31 -0.57 -0.6% 95.80 98.60 74,707 97,547
6月RBOB汽油 2.9741 -0.0017 -0.1% 2.9102 2.9872 33,352 71,651
7月RBOB汽油 2.9287 -0.0043 -0.2% 2.8672 2.9404 22,379 37,263
6月取暖油 2.9814 -0.0274 -0.9% 2.9540 3.0088 53,883 81,202
7月取暖油 2.9852 -0.0279 -0.9% 2.9584 3.0085 22,844 22,710
ICE合约
6月布兰特 113.16 -0.02 0.0% 110.34 113.40 156,276 323,768
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 555,241 884,050 535,339 1,613,813 -5,102
汽油 85,705 154,867 183,417 302,610 -926
取暖油 125,822 158,087 137,205 307,279 -3,898(完)
--编译 利棣儿;审校 程琳