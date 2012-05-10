〔英国债市〕英债下挫,此前英国央行决定不扩大量化宽松计划规模

路透伦敦5月10日电---英债期货周四下挫,此前英国央行决定不扩大其3,250亿英镑的量化宽松计划规模,令原本押注央行可能有些许机会挹注更多刺激措施的投资人失望.

英国央行周四决定不向经济进一步挹注资金,因对通胀居高不下的关切,盖过对衰退延长以及欧元区债务危机引发新风险的担忧.[ID:nSB1538886]

"我认为近期欧洲的政治问题令投资人对央行可能倾向增加量化宽松政策有了些许期待,但市场整体仍预计不会增加."Lloyds Bank策略师Eric Wand表示.

6月英债期货FLGM2结算价跌82个跳动点,报117.16,扭转之前两日的升势,其表现较可比德债期货逊色逾60个跳动点.

现货公债市场方面,10年期英债收益率升8个基点,报1.990%,从昨日触及纪录新低1.883%反弹.

该收益率较可比德债收益率差扩阔6个基点,报45基点.

中期英债表现最差,收益率升多达9个基点.

但分析师表示,如果欧元区危机恶化,央行仍有可能重启购买英债计划.同时,英债可能仍受避险买盘支撑.(完)

--编译 李军;审校 母红

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