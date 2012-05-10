〔美国基金〕5月9日当周货币市场基金增加11.9亿美元--ICI

非洲经济：尼日利亚希望向世界银行和中国共借款23亿美元--财长
路透拉各斯2月21日 - 尼日利亚(奈及利亚)财长Kemi Adeosun周二表示，该国希望向世界银行借款至少10亿美元，同时在数月内签下向中国贷款13亿美元的协议，以为铁路项目提供资金。
路透5月10日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至5月9日当周,美国货币市场共同基金总资产增加11.9亿美元,至2.569万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少24亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加50.3亿美元,免税基金减少14.3亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少12.6亿美元至8,895.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4.7亿美元,至1,856.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少12.9亿美元至5,167.2亿美元.免税基金资产减少4.5亿美元至1,871亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加24.5亿美元至1.679万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少28.8亿美元至6,837.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加63.1亿美元至9,083.2亿美元.免税基金资产减少9.8亿美元,至870.6亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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