〔美国基金〕5月9日当周货币市场基金增加11.9亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少12.6亿美元至8,895.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4.7亿美元,至1,856.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少12.9亿美元至5,167.2亿美元.免税基金资产减少4.5亿美元至1,871亿美元.