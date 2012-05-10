〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下挫,因美国农业部上调库存预估

日本已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透5月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四大幅收低,此前美国农业部对旧作和新作玉米的结转库存预估值超过分析师预估均值.
美国农业部在5月供需报告中预计美国2011/12年度旧作玉米结转库存为8.51亿蒲式耳,高于分析师7.49亿蒲式耳的预估均值,且高于农业部4月预估的8.01亿.
该报告还首次对2012/13年度新作玉米结转库存作出预估,为18.81亿蒲式耳,高于分析师预估的17.14亿.
美国农业部预计今年美国玉米产量为创纪录的147.9亿蒲式耳.
另外,周四美国农业部还公布上周美国出口销售玉米47.34万吨,低于预估的110-130万吨.
美国中西部玉米和大豆产区以及大平原硬红冬麦种植区天气状况极佳.
5月合约没有交割.7月合约较12月溢价80-1/4美分,12月玉米/11月大豆价格比为2.68.
7月玉米合约CN2收挫19-3/4美分或3.25%,结算价报5.87-1/2美元.
CBOT-7月合约在所有关键移动均线切入位下方交投.九日相对强弱指标为35.
今日CBOT玉米预估成交量为390,005口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
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