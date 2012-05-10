〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美国农业部发布的库存数据低于预期

日本已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透5月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商表示,此前美国农业部对大豆结转库存的预估值低于市场预期.
此间市场,豆粕期货涨幅最大,受豆粕/豆油套利交易提振.
美国农业部将2011/12年度美国大豆结转库存预估值下调至2.1亿蒲式耳,4月预估为2.5亿,市场预估均值为2.1亿.
美国农业部还预计2012/13年度大豆结转库存为1.45亿蒲式耳,低于市场预估均值1.64亿.
美国农业部将2011/12年度巴西大豆产量预估值由4月6,600万吨下调至6,500万吨,并将阿根廷产量预估由4,500万吨下调至4,250万吨.
但巴西农业部将今年产量预估由4月的6,560万吨上调至6,670万吨.
美国农业部还公布上周出口美国大豆182.7万吨,高于市场预期的120-140万吨.
农业部公布的周度出口销售数据中,上周美国出口豆粕23.55万吨,高于市场预期,豆油出口3.01万吨,低于预期.
业内消息人士周四表示,中国将主要在东北地区面向压榨厂商投放250万吨国储大豆,以消化政府的旧作库存.[ID:nSB1538036]
CBOT-7月大豆期货SN2收高25美分,报14.55-1/4美元.
7月豆粕合约SMN2大涨8.6美元,报每短吨424.6美元.7月豆油合约BON2上扬0.68美分,收报每磅53.50美分.
今日CBOT预估大豆成交量为220,257口,豆油成交量为101,519口,豆粕成交量为58,516口.
以下为CBOT农产品期货在1903GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 587.50 -19.75 -3.3% -9.1%
CBOT大豆Sc1 1455.25 25.00 1.8% 21.4%
CBOT豆粕SMc1 424.60 8.60 2.1% 37.2%
CBOT豆油BOc1 53.50 0.68 1.3% 2.7%
CBOT小麦Wc1 601.25 1.25 0.2% -7.9%
CBOT稻米RRc1 1579.00 39.50 2.6% 8.1%
EU小麦BL2H0 196.00 -1.25 -0.6% -3.2%
NYMEX原油期货CLc1 96.94 0.13 0.1% -1.9%
道琼工业指数.DJI 12,876 41 0.3% 5.4%
现货金XAU= 1594.90 4.45 0.3% 2.0%
欧元/美元EUR= 1.2950 0.0017 0.1% 0.0%
美元指数.DXY 80.1130 0.0330 0.0% -0.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 1146 -10 -0.9% -34.1%
--------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
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