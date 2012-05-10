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市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 03:24 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉跌停至近两年低点,因美国农业部数据利空

路透纽约5月10日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周四跌停,至近两年低点,分析师称此前美国农业部预计全球小麦供应创纪录.

ICE-7月期棉合约CTN2收低4.00美分或4.6%,报每磅81.82美分,盘中高位报86.30美分.

根据汤森路透数据,这是现货月合约自2010年7月来最低收位.

新作12月合约CTZ2也跌停4.00美分,收报79.37美分,日高为83.75美分.

美国农业部预计2012/13年度全球棉花结转库存为创纪录的7,375万出口包,较上年度水准高逾10%.

根据汤森路透数据,周四预估成交量增至近36,700口,较30天均值高逾50%.ICE Futures U.S.数据显示,今日成交量将为4月18日来最高.

分析师预计,鉴于跌停带来的动能,后市可能进一步下跌.

美国农业部预计2012/13年度美国棉花亩产为777磅,之前两个年度分别为790磅和812磅.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月9日,未平仓合约为186,899口.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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