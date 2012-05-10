〔纽约期市〕ICE期棉跌停至近两年低点,因美国农业部数据利空

澳洲经济指标总览--2月22日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约5月10日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周四跌停,至近两年低点,分析师称此前美国农业部预计全球小麦供应创纪录.
ICE-7月期棉合约CTN2收低4.00美分或4.6%,报每磅81.82美分,盘中高位报86.30美分.
根据汤森路透数据,这是现货月合约自2010年7月来最低收位.
新作12月合约CTZ2也跌停4.00美分,收报79.37美分,日高为83.75美分.
美国农业部预计2012/13年度全球棉花结转库存为创纪录的7,375万出口包,较上年度水准高逾10%.
根据汤森路透数据,周四预估成交量增至近36,700口,较30天均值高逾50%.ICE Futures U.S.数据显示,今日成交量将为4月18日来最高.
分析师预计,鉴于跌停带来的动能,后市可能进一步下跌.
美国农业部预计2012/13年度美国棉花亩产为777磅,之前两个年度分别为790磅和812磅.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月9日,未平仓合约为186,899口.(完)
--编译 李军;审校 于春红
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。