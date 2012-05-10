〔美国债市〕公债价格下滑,因上周初请失业金人数减少

* 30年期公债收益率在标售前攀升

* 美国上周初请失业金人数减少,令公债承压

* 希腊和西班牙消息缓解一些欧元区忧虑

路透纽约5月10日电---美国公债价格周四下滑,因美国上周初请失业金数据强于预期,且欧洲近期不断的令人担忧的消息暂歇,令投资人对避险公债的兴致降低.

但在美国标售30年期公债,得标利率低于市场预期后,公债价格缩减跌幅.

美国财政部标售的30年期公债得标利率为3.090%,略低于发售前市场的收益率水准.

30年期公债价格标售前大跌逾一大点,午后缩减跌幅至16/32,收益率报3.054%.

本周,美国公债收益率触及三个月低点,因全球投资人受欧洲动荡局势持续影响将资金投入此间市场,希腊情势尤为严峻,新政府组建受阻.

美国公布上周初请失业金人数减少,缓和投资人对美国就业市场的担忧,但谨慎情绪犹存.

"美国公债仍是投资人避险的唯一场所,所以资金持续涌入."纽约花旗集团交易商Joseph Leary表示.

在欧洲,希腊政党各派正作最后努力,组建政府,避免重新选举,此前选民拒绝了国际援助,将负债沉重的希腊拖入危机.

西班牙政府宣布接管Bankia(BKIA.MC)后,市场憧憬将有持久的解决办法因应该国疲弱的银行业.

财政部今日标售160亿美元30年期公债后,完成了本周720亿美元债券标售计划.

指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.886%,周三标售得标利率为1.855%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262

五年期公债US5YT=RR 100-16/32 (-02/32) 0.772

10年期公债US10YT=RR 98-25/32 (-2-25/32) 1.886

30年期公债US30YT=RR 101-12/32 (-16/32) 3.054(完)

--编译 李军;审校 于春红

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