〔美国债市〕公债价格下滑,因上周初请失业金人数减少

英国经济：央行总裁卡尼低利率观点遭国会议员质疑
路透伦敦2月21日 - 英国央行日前改变对英国经济的一项基本假设，使其有理由维持利率于纪录低位，央行总裁卡尼周二面临国会议员对此一做法的质疑。
* 30年期公债收益率在标售前攀升
* 美国上周初请失业金人数减少,令公债承压
* 希腊和西班牙消息缓解一些欧元区忧虑
路透纽约5月10日电---美国公债价格周四下滑,因美国上周初请失业金数据强于预期,且欧洲近期不断的令人担忧的消息暂歇,令投资人对避险公债的兴致降低.
但在美国标售30年期公债,得标利率低于市场预期后,公债价格缩减跌幅.
美国财政部标售的30年期公债得标利率为3.090%,略低于发售前市场的收益率水准.
30年期公债价格标售前大跌逾一大点,午后缩减跌幅至16/32,收益率报3.054%.
本周,美国公债收益率触及三个月低点,因全球投资人受欧洲动荡局势持续影响将资金投入此间市场,希腊情势尤为严峻,新政府组建受阻.
美国公布上周初请失业金人数减少,缓和投资人对美国就业市场的担忧,但谨慎情绪犹存.
"美国公债仍是投资人避险的唯一场所,所以资金持续涌入."纽约花旗集团交易商Joseph Leary表示.
在欧洲,希腊政党各派正作最后努力,组建政府,避免重新选举,此前选民拒绝了国际援助,将负债沉重的希腊拖入危机.
西班牙政府宣布接管Bankia(BKIA.MC)后,市场憧憬将有持久的解决办法因应该国疲弱的银行业.
财政部今日标售160亿美元30年期公债后,完成了本周720亿美元债券标售计划.
指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.886%,周三标售得标利率为1.855%.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262
五年期公债US5YT=RR 100-16/32 (-02/32) 0.772
10年期公债US10YT=RR 98-25/32 (-2-25/32) 1.886
30年期公债US30YT=RR 101-12/32 (-16/32) 3.054(完)
--编译 李军;审校 于春红
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* 200小时移动均线切入位在113.59，小时图一目均衡转换线切入位在113.57，基准线切入位在113.46，50/100小时移动均线切入位在113.30-31