〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌六日后收高,受美国初请失业金数据支撑

* 美国上周初请失业金人数减少,支撑油价

* OPEC称原油供应充足,限制油价涨幅

路透纽约5月10日电---美国原油期货周四小涨,结束六日连跌,因美国公布的就业和贸易数据对油价有支撑作用,抵消了中国贸易数据令人失望以及石油输出国组织(OPEC)产量增加的影响.

美国公布上周初请失业金人数减少后,投资人希望石油需求改善.该数据缓和了对就业市场正在恶化的担忧,但降低是因之前水准被上修.

被市场认为更好反映就业市场趋势的四周移动均值也降低.

另一报告显示,美国3月贸易逆差扩大,出口触及创纪录高位,且进口增加,显示根本需求巩固.

布兰特原油期货下滑,美国原油期货升势也受到希腊政局不稳和中国贸易数据疲弱所限.

全球第二大石油消费国--中国4月进口和出口增速都远不及预期.

希腊政党各派正作最后努力,组建政府,避免重新选举,此前选民拒绝了国际援助,将负债沉重的希腊拖入危机.

欧洲领导人连连发出警告,如果希腊不坚持救助协议条款,将被踢出欧元区.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2上涨0.27美元,或0.28%,结算价报每桶97.08美元,盘中交投介于96.08-97.69美元,前者低于200日移动均线切入位96.28美元.

OPEC周四在其月报中表示,预计2012年全球石油需求增幅为每日90万桶,较之前预估增加4万桶.全球油市供应充沛,超过所需数量.其4月产出升至每日3,162万桶.[ID:nSB1538858]

消息人士周四表示,在亚洲原油买主奋力寻找可替代伊朗的供油来源之际,全球主要原油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯6月将至少向亚洲三家买方按合约全数供应原油.上述消息人士称,6月供应数量较5月持平.[ID:nSB1537746]

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月26日的四周内,石油日均出口料将下降43万桶.[ID:nSB1539378]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 97.08 0.27 0.3% 96.08 97.69 256,011 332,865

7月原油 97.41 0.26 0.3% 96.42 98.04 88,727 101,118

6月RBOB汽油 3.0102 -0.0139 -0.5% 2.9915 3.0249 51,276 83,456

7月RBOB汽油 2.9422 -0.0148 -0.5% 2.9240 2.9581 44,923 62,700

6月取暖油 2.9834 -0.0157 -0.5% 2.9738 3.0065 39,144 61,478

7月取暖油 2.9877 -0.0138 -0.5% 2.9773 3.0093 23,087 25,898

ICE合约

6月布兰特 112.73 -0.47 -0.4% 112.12 113.64 188,950 239,776

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 518,979 660,026 558,602 1,573,623 17,303

汽油 137,473 227,394 179,279 313,370 -439

取暖油 95,788 139,240 137,261 307,279 -3,898(完)