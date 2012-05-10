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市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 05:02 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元变动不大,关注加拿大就业数据

路透多伦多5月10日电---加元兑美元周四变动不大,陷于窄幅区间交投,市场关注加拿大关键就业数据,以寻找经济复苏的更多迹象.

同昨日大跌相比,今日走势大致平淡.投资人持续担心欧元区稳定性令加元承压,但全球股市上涨以及美国就业数据不错支撑加元.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为36.7万人(预估为36.9万人).[ID:nEAPAA0DI5]

加元兑美元CAD=D4盘中高见0.9977加元或1.0023美元,收盘报1.0017加元或0.9983美元,昨日收报1.0009加元,或0.9991美元.

市场焦点转向周五加拿大将公布的就业数据.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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