〔加拿大汇市〕加元兑美元变动不大,关注加拿大就业数据

日本已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透多伦多5月10日电---加元兑美元周四变动不大,陷于窄幅区间交投,市场关注加拿大关键就业数据,以寻找经济复苏的更多迹象.
同昨日大跌相比,今日走势大致平淡.投资人持续担心欧元区稳定性令加元承压,但全球股市上涨以及美国就业数据不错支撑加元.
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为36.7万人(预估为36.9万人).[ID:nEAPAA0DI5]
加元兑美元CAD=D4盘中高见0.9977加元或1.0023美元,收盘报1.0017加元或0.9983美元,昨日收报1.0009加元,或0.9991美元.
市场焦点转向周五加拿大将公布的就业数据.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待