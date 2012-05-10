版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 05:41 BJT

〔标题新闻〕摩根大通称因对冲策略失败,交易账簿按市价调整意外录得亏损

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8GADE8]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐