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市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 06:00 BJT

〔美股盘后〕摩根大通消息发布后,银行股齐步下挫

路透纽约5月10日电---摩根大通(JPM.N)周四在美股盘后发布对冲策略失败消息后,美国银行股齐步大跌.

花旗集团(C.N)下挫2.4%,美国银行(BAC.N)跌1.7%,摩根士丹利(MS.N)大跌3.2%,高盛(GS.N)重挫2.7%.美国股指期货亦下跌.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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