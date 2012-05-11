〔英国债市〕英债期货攀升,得益于欧元区忧虑带动的避险买盘

路透伦敦5月11日电---英债期货周五攀升,因投资人担心希腊是否能留在欧元区,提振了避险资产,扶助英债收复昨日部分失地,但因投资人在周末前锁定获利,英债缩减了部分升幅.

投资人周五转投英债等避险资产,因担心希腊无法打破政治僵局.许多交易商和分析师预计希腊将在未来几周内再次举行选举,可能危及该国的欧元区成员国地位.

6月英债期货FLGM2盘中高见117.81,从周四大跌中反弹,但之后缩减升幅,结算价报117.38,升22个跳动点.

全球股市周五反弹,因数据显示美国5月消费者信心指数初值升至逾四年最高.

现货公债市场,10年期英债收益率升2个基点,报1.965%,盘中多数时间下跌.较可比德债收益率差收窄1个基点,报约44基点.

投资人下一关注焦点将是5月16日的英国央行通胀报告,从中投资人将寻找是否可能重启量化宽松政策的线索.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>