〔英国债市〕英债期货攀升,得益于欧元区忧虑带动的避险买盘

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透伦敦5月11日电---英债期货周五攀升,因投资人担心希腊是否能留在欧元区,提振了避险资产,扶助英债收复昨日部分失地,但因投资人在周末前锁定获利,英债缩减了部分升幅.
投资人周五转投英债等避险资产,因担心希腊无法打破政治僵局.许多交易商和分析师预计希腊将在未来几周内再次举行选举,可能危及该国的欧元区成员国地位.
6月英债期货FLGM2盘中高见117.81,从周四大跌中反弹,但之后缩减升幅,结算价报117.38,升22个跳动点.
全球股市周五反弹,因数据显示美国5月消费者信心指数初值升至逾四年最高.
现货公债市场,10年期英债收益率升2个基点,报1.965%,盘中多数时间下跌.较可比德债收益率差收窄1个基点,报约44基点.
投资人下一关注焦点将是5月16日的英国央行通胀报告,从中投资人将寻找是否可能重启量化宽松政策的线索.(完)
--编译 李军;审校 母红
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