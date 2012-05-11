〔金属期市〕期铜连跌两周,因中国经济放缓的担忧

* 中国工业生产、零售和投资数据令人失望

* 摩根大通交易巨亏令欧股承压

路透纽约/伦敦5月11日电---铜价周五收低,连跌两周,因欧洲债务危机不断升级,且中国公布的新一轮数据证实经济放缓.

铜市多头周五遭受一连串打击,因中国公布的工业生产、零售销售、固定资产投资和铜生产数据都不及预期,显示占全球铜需求近四成的中国经济成长进一步减速.

Optionsellers.com期货分析师Michael Gross表示,"这肯定对多头没有帮助."

"过去几个月中国经济成长放缓是市场一直炒作的题材,现在数据证实了这一点."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,013美元,跌92美元或近1%.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2收低4.25美分,报每磅3.6480美元,盘中交投区间介于3.6165至3.6835美元.

本月迄今,伦敦和纽约铜价都大跌近5%,今年迄今升幅半数回吐 .

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交量约为59,100口,比30日均值大约低四分之一.

除中国数据疲弱外,铜市投资人还要消化上周末希腊大选结束,支持和反对撙节计划的政党势均力敌,令该国本周陷入政治僵局,以及摩根大通录得交易巨亏的影响.

但美国公布的5月消费者信心指数初值升至逾四年最高水准,给市场提供了一些安抚.

最新数据显示,LME铜库存攀升1,425吨至221,275吨,仍接近三年半低点.

上海期货交易所监视的铜库存上周下降13%,但仍在3月触及的10年高位227,276吨附近.

三个月期镍CMNI3收高30美元,报17,195美元.三个月期铅CMPB3收低18美元,报2,072美元.

以下为1801GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 363.45 -5.60 -1.52 343.60 5.78

LME期铝 2044.50 -1.00 -0.05 2020.00 1.21

LME期铜 8013.00 -92.00 -1.14 7600.00 5.43

LME期铅 2072.00 -28.00 -1.33 2035.00 1.82

LME期镍 17190.00 25.00 +0.15 18710.00 -8.12

LME期锡 20500.00 75.00 +0.37 19200.00 6.77

LME期锌 1948.00 -21.00 -1.07 1845.00 5.58

上海期铝 16060.00 -60.00 -0.37 15845.00 1.36

上海期铜 57500.00 -400.00 -0.69 55360.00 3.87

上海期锌 15030.00 -250.00 -1.64 14795.00 1.59

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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