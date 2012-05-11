〔美国债市〕公债价格上涨,因摩根大通承认巨亏及希腊政局动荡

* 摩根大通交易巨亏引发对美国银行业的担忧

* 欧洲忧虑支撑对美国公债的避险买盘

* 关注下周美国消费者物价指数等数据

路透纽约5月11日电---美国公债价格周五上涨,公债收益率连跌八周,此前摩根大通承认交易巨亏,令市场哗然,且希腊政局动荡没有显露解决的迹象.

摩根大通(JPM.N)录得20亿美元交易巨亏引发投资人抛售银行股,转投避险美国公债.

欧洲情势刺激市场不安情绪.希腊政客周五再度未能组建新政府,令该国走向重新选举之路.民调显示,激进左派政党联盟领先,且准备放弃1,300亿欧元的救助计划.

"今日是避险题材,希腊问题没有解决,西班牙问题没有解决...摩根大通雪上加霜,只不过因投资人原本认为该行管理良好,如果这种事可以发生在摩根大通身上,是否也可能发生在其他银行身上?"DRW Trading Group市场策略师Lou Brien表示.

指标10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率报1.843%,周四尾盘报1.89%.

10年期公债收益率连跌八周,本周未能突破1.9%,加之市场仍高度紧张,该收益率可能下探1.798%的支撑位,美银美林技术策略师MacNeil Curry表示.

下周市场可能仍聚焦欧洲情势,但美国将公布的关键经济数据也将吸引眼球,瑞银分析师Kevin Cummins表示.

他称,下周公布的数据中包括美国消费者物价指数,可能会显示能源成本降低拉低核心物价.

"除了能源价格波动外,我们认为通胀将上升,而不是下降."他表示,"这同美联储的观点相左."

美联储可能早至明年下半年就上调利率,特别是如果就业市场改善较该行预期的快,Cummins补充道.

30年期公债US30YT=RR收益率报3.017%,周四标售的得标利率为3.09%.

本周公债收益率触及三个月低点,因欧债危机及其对全球经济成长影响的忧虑带动避险买盘.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262

五年期公债US5YT=RR 100-20/32 (+02/32) 0.750

10年期公债US10YT=RR 99-05/32 (+09/32) 1.843

30年期公债US30YT=RR 99-22/32 3.017(完)

--编译 李军;审校 母红

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