(重温稿)〔中国经济〕把稳增长放在更加重要的位置,及时适度预调微调--总理

* 把稳增长放在更加重要的位置

* 及时适度预调微调

* 结构性减税是财政支持经济的重要举措

* 提高货币政策针对性和有效性

* 稳定房地产市场调控政策

* 妥善处理地方政府性债务

路透北京5月20日电---中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.

"正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把稳增长放在更加重要的位置,"新华网援引温家宝讲话称.

温家宝是近日在武汉市就经济运行情况进行调研,并主持召开河北、辽宁、江苏、湖北、广东、陕西六省经济形势座谈会期间,发表的上述讲话.这六个省份皆是中国的工业大省.

温家宝指出,当前我国经济运行总体平稳,经济增长仍在预期目标区间,但经济社会发展面临的国内外环境更加错综复杂."要根据经济运行中出现的新情况、新问题,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调."

他表示,实施结构性减税是财政支持经济发展的重要举措,特别要加快推进营业税改征增值税试点,扩大试点范围.

至于货币政策,则"要在坚持稳健货币政策基本取向不变的前提下,进一步提高货币政策的针对性和有效性,引导货币信贷平稳适度增长,"他表示.

同时,要进一步优化信贷结构,切实做到有保有压,加大对国家重点在建续建项目的信贷投放,加大对小型微型企业的信贷支持.

中国一季度经济为连续第五个季度放缓,增速只有8.1%,二季度初亦未见好转;加上4月外汇占款呈现年内首降,资金面失血严重.两个因素叠加,已经促使中国央行上周末宣布年内第二次调降存准.[ID:nSB8536551][ID:CN1548720]

在楼市调控问题上,温家宝指出,应稳定房地产市场调控政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策,采取有效措施增加普通商品房供给,继续推进保障性安居工程建设,促进房地产市场平稳健康发展.

他并要求,妥善处理地方政府性债务,在控制财政金融风险的前提下,继续支持有还款能力的项目,避免资金链断裂.

**激活"三驾马车"**

出口、投资和消费,一直是拉动中国经济增长的"三驾马车".但如今这三驾马车无一例外均慢了下来,中国4月宏观经济数据一片惨淡就是明证.

路透最新调查结果显示,中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之后逐季回升,全年达到8.2%.[ID:nSB1544286]

温家宝最新讲话对如何推动"三驾马车"加速前行都有涉及.就扩大内需而言,他表示,应抓紧落实节能产品惠民工程,抓紧确定继续支持家电下乡的政策,扩大建材下乡试点范围.

国务院常务会议周三决定,安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年;并安排22亿元支持推广节能灯和LED灯等多项政策.发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币.[ID:nSB1550592]

扩大投资方面,温家宝指出,要推进"十二五"规划重大项目按期实施,尽快启动一批事关全局、带动性强的重大项目;对在建续建项目要进行梳理,分门别类解决存在问题,防止出现"半拉子"工程.

此外,加强对市政工程、铁路、节能环保、信息化、农村和西部地区基础设施等建设;支持民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域,激发民间投资活力.

至于外贸,他则重申,将稳定和完善出口政策,支持企业积极开拓市场,努力保持外贸稳定增长.

中国海关此前发布数据显示,4月出口同比增速降至4.9%;进口增速大降至0.3%,接近零增长.欧美经济高度不确定性,给中国外贸蒙上阴霾.

新华网评论周日发表文章对温家宝上述言论解读称,稳增长并不是片面地追求速度,而是要与结构调整和稳定物价更好地结合起来.宏观调控将更加注重有保有压,对那些过剩和落后的产能要坚决淘汰,决不允许其死灰复燃.

此外,当前房地产市场仍处在关键期,调控任务相当艰巨.稳增长并不意味着放松调控,而是继续坚决抑制投机、投资性需求,决不让调控出现反复.(完)