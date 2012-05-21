〔美国热股〕阿里巴巴将以约71亿美元回购雅虎所持其股份,后者早盘小涨

路透5月21日电---阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权.随着雅虎的"话事"地位减弱,阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.[ID:nSB1557816].