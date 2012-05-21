〔美国热股〕阿里巴巴将以约71亿美元回购雅虎所持其股份,后者早盘小涨

华泰期货：沪锌重心稳步抬升，若回落可考虑逢低买入
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)
路透5月21日电---阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权.随着雅虎的"话事"地位减弱,阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.[ID:nSB1557816].
雅虎周一早盘小涨0.45%,报15.49美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)
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路透北京2月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI