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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 04:12 BJT

〔USDA报告〕截至5月20日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿5月21日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 05/20/12 05/13/12 05/20/11 五年均值

玉米生长状况

- 优 15 -- -- --

- 良 62 -- -- --

- 普通 20 -- -- --

- 差 2 -- -- --

- 很差 1 -- -- --

稻米生长状况

- 优 15 15 11 --

- 良 51 56 38 --

- 普通 28 23 37 --

- 差 5 5 12 --

- 很差 1 1 2 --

冬麦生长状况

- 优 13 14 6 --

- 良 45 46 26 --

- 普通 28 26 23 --

- 差 10 9 21 --

- 很差 4 5 24 --

春麦生长状况

- 优 14 -- -- --

- 良 60 -- -- --

- 普通 21 -- -- --

- 差 4 -- -- --

- 很差 1 -- -- --

棉花种植率 62 48 52 53

玉米种植率 96 87 75 81

玉米出苗率 76 56 38 48

大豆种植率 76 46 35 42

大豆出苗率 35 16 10 13

稻米种植率 91 80 80 86

稻米出苗率 80 73 57 68

冬麦抽穗率 79 72 59 59

冬麦收割率 3 -- 1 0

春麦种植率 99 94 50 78

春麦出苗率 86 68 21 50 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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