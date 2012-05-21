〔USDA报告〕截至5月20日当周美国作物生长报告摘要(表)

建信期货：中国期指主力分歧较大，预计短期或有调整需要
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
路透华盛顿5月21日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 05/20/12 05/13/12 05/20/11 五年均值
玉米生长状况
- 优 15 -- -- --
- 良 62 -- -- --
- 普通 20 -- -- --
- 差 2 -- -- --
- 很差 1 -- -- --
稻米生长状况
- 优 15 15 11 --
- 良 51 56 38 --
- 普通 28 23 37 --
- 差 5 5 12 --
- 很差 1 1 2 --
冬麦生长状况
- 优 13 14 6 --
- 良 45 46 26 --
- 普通 28 26 23 --
- 差 10 9 21 --
- 很差 4 5 24 --
春麦生长状况
- 优 14 -- -- --
- 良 60 -- -- --
- 普通 21 -- -- --
- 差 4 -- -- --
- 很差 1 -- -- --
棉花种植率 62 48 52 53
玉米种植率 96 87 75 81
玉米出苗率 76 56 38 48
大豆种植率 76 46 35 42
大豆出苗率 35 16 10 13
稻米种植率 91 80 80 86
稻米出苗率 80 73 57 68
冬麦抽穗率 79 72 59 59
冬麦收割率 3 -- 1 0
春麦种植率 99 94 50 78
春麦出苗率 86 68 21 50 (完)
浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
昨日两市小幅震荡走高，中小创普涨，而大盘蓝筹分化，次新股以及新零售板块表现强势，前期表现强势的食品饮料板块出现回调，截至收盘，上证指数涨0.41%报3253.33点，深成指涨0.74%报10,405.75点。成交量上，沪市微跌，深市放量，总成交量与上日持平。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约贴水幅度均较上一日扩大，IF和IC更是创本年以来最大值，IF、IH、IC主力合约基差分别为-23.62、-8.28、-93.44。
--滙丰控股 2016年全年业绩表现远逊预期，且计划今年上半年再回购总值10亿元股份，回购金额低于市场预期的25亿至30亿元，滙控股价昨应声下滑。高盛即时把滙控今年至2020年的盈利预测下调，目标价调低3%至72港元。
路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。