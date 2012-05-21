〔纽约汇市〕欧元兑美元受空头回补带动反弹,市场静待欧盟会议

* 欧元脱离四个月低点,因空头回补

* 投机者的欧元空头仓位触及纪录高位

* 投资人静待周三欧盟峰会

路透纽约5月21日电---欧元兑美元周一小幅上升,因交易商在欧元跌至四个月低点后稍作喘息,静待本周欧盟峰会.

交易商表示,一边倒卖出欧元的势态正显示耗尽的迹象.加之上周欧元空头仓位处于异常高的水平,触及纪录高位,预示了可能出现短线反弹.

但欧元任何反弹将会昙花一现,因对希腊的忧虑持续,尽管周末八国集团领袖会议支持希腊留在欧元区.希腊退出欧元将可能引发市场忧虑其他较弱的欧元区经济体将步希腊后尘.

现在市场焦点移向周三非正式欧盟峰会,法国总统奥朗德预期将提倡欧洲共同债券的构思,德国反对这一构思.

"本周非正式欧盟峰会可能提供正面的重大消息机会,"Brown Brothers Harriman汇市策略师Mark McCormick说,"但我认为将是昙花一现的升势,更多的是仓位调整和一些技术性动能消竭."

欧元兑美元EUR=最新报1.2817美元,根据路透数据,盘中最高升至1.2824美元,较周五低位1.2640美元高约2美分.5月迄今,欧元跌逾3%.

强大支持位在大约2012年低位约1.2624美元,若跌穿该水平,欧元或跌至2010年8月迄今未见的水平.

Faros Trading董事总经理Brad Bechtel说,欧元/美元形成重要的双重底,暗示市场可能将"有一次像样的反弹."但他补充说,1.2880美元上方和1.2950美元上方置有大量欧元卖盘.

德国商业银行在致客户的报告中说,其订单委托簿显示欧元在1.2778美元,买单的密集度超过卖单.

"订单委托簿分析因而表明,目前欧元/美元承受买入压力.在1.2860美元左右水平,卖和买的密集度差几乎相同,这暗示了欧元上升到这区域将可能失去动能."

**隐含波动率**

投资人的紧张情绪在期权市场明显反映出来,一个月欧元/美元隐含平值波动性EUR1MO=周一触及12.15%,为逾三个月高位.最新报10.95%.

交易商说,对较低的欧元/美元执行价的期权仍有需求,特别在1.20美元区域.

"我认为欧元是逢高卖出,不仅是兑美元,兑日圆也是如此,"CIBC World Markets汇市研究主管Jeremy Stretch说.

"2012年低位仍是目标,欧元可能需要催化剂才能下探该水平.如果本周非正式的欧盟领袖会议对解决欧债危机没有共识,欧元可能跌至该水平."

欧元兑日圆EURJPY=R升0.6%,至101.62日圆,周五一度触及三个半月低位.欧元兑英镑EURGBP=D4升0.1%,报0.8091英镑.

美国商品期货交易委员会表示,周五投机者的欧元空头仓位升至173,869口,创纪录高位,美元兑其他货币的多头仓位也升至至少2008年中来的最高位.

美元兑日圆JPY=升0.4%,至79.31日圆,远高于周五触及约79.00日圆的三个月低位.

美国股市上涨,标普500指数结束六天跌势,扶助提振投资人对欧元及其他风险货币的胃纳.澳元兑美元AUD=升0.7%,至0.9903美元,新西兰元兑美元NZD=跳升1.3%,至0.7644美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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