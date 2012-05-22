〔美国经济〕4月会议上波士顿联储希望下调贴现率,堪萨斯城联储希望上调

路透华盛顿5月22日电---周二公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,波士顿联邦储备银行在4月希望下调贴现率,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率.

根据会议记录,尽管波士顿联储银行和堪萨斯城联储银行对贴现率调整有不同观点,但其他10家联储银行都支持维持贴现率在目前的0.75%不变.

会议记录显示,地区联储银行总裁预计经济将继续温和成长,他们普遍认为消费者支出数据较原本预料的要强劲,但谨慎认为升幅可能归因于冬季气温异常温和.

会议记录还指出,许多联储银行总裁指经济下滑风险来自全球金融市场压力和美国财政政策的不确定性.

堪萨斯城联邦储备银行希望上调贴现率至1%,以将贴现率同联邦基金利率的差距恢复到一个百分点.(完)