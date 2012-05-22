版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 04:02 BJT

〔标题新闻〕中国将在6月中前在沪深证交所首推高收益债券市场,拓宽中小微型企业融资渠道

浏览上海证交所相关公告,请点击(www.sse.com.cn)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8GM5B1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐