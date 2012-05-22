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市场报道 | 2012年 5月 23日 星期三 05:33 BJT

〔加拿大股市〕录得六周最大升幅,资源和金融股领涨

路透多伦多5月22日电---加拿大股市主要股指周二录得约六周最大单日升幅,因资源股和金融股受全球经济成长希望带动上扬.

强劲的美国经济数据、有关中国拟促进经济成长的报导以及欧元区领导人可能同意发行共同债券应对欧债危机的臆测鼓舞投资人.

此间市场10大类股几乎全面上涨,权重的能源股升2.5%,原材料股升1.7%,金融股升1%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高171.14点,或1.5%,报11,451.78点,为4月12日来最大单日升幅.盘中触及11,534.20点的高位.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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