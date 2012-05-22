〔加拿大股市〕录得六周最大升幅,资源和金融股领涨

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透多伦多5月22日电---加拿大股市主要股指周二录得约六周最大单日升幅,因资源股和金融股受全球经济成长希望带动上扬.
强劲的美国经济数据、有关中国拟促进经济成长的报导以及欧元区领导人可能同意发行共同债券应对欧债危机的臆测鼓舞投资人.
此间市场10大类股几乎全面上涨,权重的能源股升2.5%,原材料股升1.7%,金融股升1%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高171.14点,或1.5%,报11,451.78点,为4月12日来最大单日升幅.盘中触及11,534.20点的高位.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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欧洲股市报导........[.EUCN]
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)