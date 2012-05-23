〔欧洲股市〕大跌2.2%,因忧虑希腊及担忧风险扩散

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌2.2%

* 越来越多迹象显示欧元区在为希腊退出欧元区作应急计划拖累市况

路透伦敦5月23日电---欧洲股市周三大跌,结束两天反弹升势,因投资人再度担忧希腊可能不得不将退出欧元区,交易商称资金短期内可能将继续流出股市,流入债市或现金.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌21.68点,或2.2%,报971.99点,回吐之前两天录得的大部份升幅.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫2.7%.英国富时100指数.FTSE收挫2.53%,报5,266.41点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌2.33%,报6,285.75点;法国CAC-40指数.FCHI收低2.62%,报3,003.27点.

交易商指出下跌的原因是路透报导欧元区国家可能不得不准备希腊最终退出欧元区的应急计划.

希腊否认了相关报导,但比利时表示,确实在准备希腊退出欧元区的应急计划.

"周一和周二股市上升欠缺理据.对风险扩散的忧虑正再次全面渗入,人们将全线卖出股票,除非当局将采取行动终止不确定性,"JN Financial高级交易商Adrian Redmond说.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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