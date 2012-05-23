〔美股业绩〕惠普宣布裁员约2.7万,第二季业绩胜预期

路透旧金山5月23日电---全球最大个人电脑生产商惠普(HPQ.N)周三公布一项裁员约2.7万人的计划,裁员人数相当于员工总数的8%,以提振成长.

公司表示,此次裁员将主要透过提前退休来完成,在会计年度2014年后将产生30-35亿美元的年度资金节省.但因削减成本计划,该公司将在2012会计年度计入17亿美元的税前支出.

惠普还公布,2012会计年度第二季营收下降3%,至307亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为营收299.2亿美元.

惠普称,第二季非GAAP每股收益为0.98美元,GAAP每股收益为0.80美元,分析师预计惠普第二季度每股收益为0.91美元.

惠普预计,2012会计年度第三季非GAAP每股盈利为0.94-0.97美元,GAAP每股盈利为0.00-0.03美元.2012会计年度GAAP每股盈利为2.25-2.30美元,非GAAP每股盈利4.05-4.10美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第三季度每股收益为1.02美元,营收为302.4亿美元.2012会计年度每股收益为4.03美元,营收1,222.9亿美元.

在周三盘后交易中该股急升6%,报22.35美元.在常规交易时段,该股在纽约证交所收报21.08美元.(完)