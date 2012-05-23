〔加拿大汇市〕加元兑美元挫至逾四个月低位,因担忧希腊可能退出欧元区

路透多伦多5月23日电---加元兑美元周三下挫至逾四个月低点,和欧元及全球股市一道下滑,因投资人担忧希腊可能退出欧元区.

加元兑美元盘中低见1.0296加元或0.9713美元,此为1月9日来最低,因投资人怀疑欧盟领袖峰会无法提出解决欧债危机的任何新措施,遂规避较高风险资产.

欧洲领导人料在周三稍晚的会议上讨论提振经济增长及欧元区共同债券的构思.法国总统奥朗德支持欧元区共同债券计划,但德国总理梅克尔反对.

加元兑美元CAD=D4收报1.0242加元,或0.9764美元,低于周二尾盘的1.0218加元.

投资人大致没有理会国内的经济报告.加拿大统计局周三公布,加拿大3月零售销售较前月增长0.4%,2月修正后为下滑0.2%,3月扣除汽车的零售销售较前月增长0.1%.[ID:nSB1564026](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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