〔全球金市〕金价下滑但收复部分失地,市场关注1,525美元水准

* 金价在测试技术支撑位后缩减跌幅

* 关注欧盟峰会,以待有关希腊的新消息

路透纽约5月23日电---金价周三稍早一度遭遇强劲抛售,但之后收复盘中多数失地,尽管在欧洲领导人会晤讨论欧元区不断加重的债务危机之际,市场人气和欧元仍脆弱.

金价一周内第二次测试关键的支撑水准,因一波抛售冲击商品市场、欧元和股市,之后在纽约市场午后交易中从低点反弹.

周三资金涌入债市和美元等低风险资产,今日稍后欧盟领导人将举行峰会,预计将讨论提振经济成长措施以及欧元区共同债券建议.

现货金XAU=盘中低见1,534.25美元,大跌逾2%,因欧元兑美元挫至近两年低点.2014 GMT,金价缩减跌幅至0.41%,报每盎司1,561.50美元.

6月美国期金GCv1下滑1.76%,报1,548.4美元,但脱离稍早所及日低1,532美元.

两位欧元区官员周三表示,欧元区官员已达成一致,各成员国必需准备各自的应急计划,以应对希腊退出欧元区的可能.[ID:nSB1564326]德国央行称,若果真如此,局势仍然"可控".之后金价脱离低点.

之后,市场显露更多韧性,因美国公布的4月新屋销售升幅大于预期,这打击了美联储将推出更多经济刺激措施的希望.

分析师表示,尽管市场多头因金价守住1,525美元关口而欢欣鼓舞,但金价基调仍疲弱,盘中稍早也跌穿了20个月移动均线切入位.

若跌穿1,525美元,金价将跌至1,450-1,500美元区域,Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示.

金价跌势拖累其他贵金属走软.白银XAG=下跌1.1%,报每盎司27.82美元.现货铂金XPT=跌1.27%,报1,420.74美元,盘中触及1月初来最低,现货钯金XPD=重挫2.28%,报592.50美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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