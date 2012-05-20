(重温稿)〔美国股市〕收低,Facebook首日上市表现强差人意

* Facebook Inc首日上市表现强差人意

* Sequenom下挫,生物科技股承压

* 道指收跌0.6%,标普500指数收低0.7%,Nasdaq指数下跌1.2%

路透纽约5月18日电---美国股市周五收低,因Facebook Inc(FB.O)首日上市表现强差人意,打消市场寄予的厚望.市场原本预计期待已久的Facebook首日上市将有亮丽表现,可减弱美股一个月来的低迷人气.

社交网络巨擘Facebook交投震荡,成交量创下新股上市首日新高.该股开盘后不久一度大涨超过10%,之后回落到38美元的发行价,收盘仅升0.6%,报38.23美元.

该股是今日Nasdaq市场交投最为活跃的个股,成交超过5.66亿股.Facebook开盘报42.05美元,最高报45美元.

"Facebook开盘前Nasdaq市场出现一些问题--投资人感觉他们一直在拖,一直在拖,越来越紧张,市场就有了些压力."纽约ICAP Equities董事总经理Ken Polcari表示.

标普500指数跌穿关键支撑位1,300点,为1月中来首见.投资人在八国集团(G8)领导人会晤讨论欧债危机前表现谨慎.

标普500指数连跌六日,录得11月来表现最惨的一周,因市场愈发担心欧债危机将拖累全球经济成长,且有迹象显示美国经济复苏放缓.5月迄今,标普500指数大跌7.3%.

道琼工业指数.DJI收跌73.11点,或0.59%,至12,369.38点;标准普尔500指数.SPX收挫9.64点,或0.74%,至1,295.22点.Nasdaq指数.IXIC下滑34.90点,或1.24%,至2,788.79点.

本周,道指下跌3.5%,标普500指数下挫4.3%,Nasdaq指数重挫5.3%.

市场在等待本周末的G8会议.他们将面对欧元区危机持续,包括希腊可能退出欧元区等问题.

其他线上社交媒体股也大跌,LinkedIn LNKD.N重挫5.7%,报99.02美元,Groupon Inc (GRPN.O)跌6.7%,报11.70美元,Zynga (ZNGA.O)暴跌13.4%,报7.16美元,盘中两次被迫暂停交易.

Sequenom Inc SQNM.O急挫10.9%,报4.25美元,拖累生物科技股整体走软,此前该公司表示,保险公司Coventry Health Care Inc CVH.N终止协议,不再为其生产的Down Syndrome提供保险.NYSEArca生物科技指数.BTK大跌2.2%.

运动鞋零售商Foot Locker (FL.N)跳升8.3%,报30.33美元,此前该公司公布的季度业绩超过预期.

今日交投放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约88亿股,高于68.3亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股数分别为728和2,297,Nasdaq市场为699和1,791.(完)

--编译 李军;审校 母红

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