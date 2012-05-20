(重温稿)〔美国股市〕收低,Facebook首日上市表现强差人意

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* Facebook Inc首日上市表现强差人意
* Sequenom下挫,生物科技股承压
* 道指收跌0.6%,标普500指数收低0.7%,Nasdaq指数下跌1.2%
路透纽约5月18日电---美国股市周五收低,因Facebook Inc(FB.O)首日上市表现强差人意,打消市场寄予的厚望.市场原本预计期待已久的Facebook首日上市将有亮丽表现,可减弱美股一个月来的低迷人气.
社交网络巨擘Facebook交投震荡,成交量创下新股上市首日新高.该股开盘后不久一度大涨超过10%,之后回落到38美元的发行价,收盘仅升0.6%,报38.23美元.
该股是今日Nasdaq市场交投最为活跃的个股,成交超过5.66亿股.Facebook开盘报42.05美元,最高报45美元.
"Facebook开盘前Nasdaq市场出现一些问题--投资人感觉他们一直在拖,一直在拖,越来越紧张,市场就有了些压力."纽约ICAP Equities董事总经理Ken Polcari表示.
标普500指数跌穿关键支撑位1,300点,为1月中来首见.投资人在八国集团(G8)领导人会晤讨论欧债危机前表现谨慎.
标普500指数连跌六日,录得11月来表现最惨的一周,因市场愈发担心欧债危机将拖累全球经济成长,且有迹象显示美国经济复苏放缓.5月迄今,标普500指数大跌7.3%.
道琼工业指数.DJI收跌73.11点,或0.59%,至12,369.38点;标准普尔500指数.SPX收挫9.64点,或0.74%,至1,295.22点.Nasdaq指数.IXIC下滑34.90点,或1.24%,至2,788.79点.
本周,道指下跌3.5%,标普500指数下挫4.3%,Nasdaq指数重挫5.3%.
市场在等待本周末的G8会议.他们将面对欧元区危机持续,包括希腊可能退出欧元区等问题.
其他线上社交媒体股也大跌,LinkedIn LNKD.N重挫5.7%,报99.02美元,Groupon Inc (GRPN.O)跌6.7%,报11.70美元,Zynga (ZNGA.O)暴跌13.4%,报7.16美元,盘中两次被迫暂停交易.
Sequenom Inc SQNM.O急挫10.9%,报4.25美元,拖累生物科技股整体走软,此前该公司表示,保险公司Coventry Health Care Inc CVH.N终止协议,不再为其生产的Down Syndrome提供保险.NYSEArca生物科技指数.BTK大跌2.2%.
运动鞋零售商Foot Locker (FL.N)跳升8.3%,报30.33美元,此前该公司公布的季度业绩超过预期.
今日交投放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约88亿股,高于68.3亿股的日成交均值.
纽约证交所涨跌股数分别为728和2,297,Nasdaq市场为699和1,791.(完)
--编译 李军;审校 母红
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