(重温稿)〔美国债市〕锁定获利打压公债价格下跌,欧洲相关忧虑仍挥之不去

* 在下周990亿美元供应前投资者锁定获利

* 希腊和西班牙相关忧虑提振公债价格

* 指标公债收益率为连续第九周下降,创1998年以来最长跌势

路透纽约5月18日电---美国公债价格周五下降,因投资者对本周涨势锁定获利,欧元区债务危机相关忧虑推动公债价格本周上涨,指标公债收益率(殖利率)周四触及至少60年以来最低.

据路透数据显示,尽管公债价格周五微跌,但指标10年期公债收益率为连续第九周下降,追平1998年录得的最长跌势.

"市场处于多数人可能作空的水准,但受欧洲形势影响他们不能这么做,"瑞穗证券驻美国芝加哥期货销售主管Chuck Retzky称.

投资者本周买入美国公债、德国公债和其他低风险资产,因希腊政局动荡和西班牙银行体系恶化引发市场担忧其金融问题可能席卷整个欧元区,并进而引发全球性金融危机.

主要股指可能将录得年内最差单周表现.

"市场情绪仍相当负面,"Market Vectors驻纽约投资组合经理Francis Rodilosso表示,"人们肯定是以悲观的角度看问题."

有消息称,德国总理梅克尔同希腊总统Karolos Papoulias周五讨论了希腊是否应就留在欧元区举行全民公投.消息公布后,有关希腊退出欧元区的忧虑加剧.希腊两大政党强烈反对进行全民公投的想法.

惠誉周四将希腊债信评级下调至更低的垃圾级别,指出希腊面临退出欧元区的风险.

投资人称,对欧洲财政问题将再次扰乱全球经济的担忧也支持美国联邦储备理事会(美联储)和欧洲央行可能很快推出更多货币刺激措施的观点.

"市场正消化将出台更多非常规举措,"富达投资管理约400亿美元资产的Bill Irving表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘跌5/32,报100-12/32,收益率(殖利率)报1.71%,较周四升2个基点.根据Tradeweb,10年期公债收益率收报1.69%,为至少60年来的最低收位.

30年期公债US30YT=RR价格跌8/32,至104-4/32,收益率报2.80%,日内升1个基点.周四收益率触及五个月最低位.

-----------------------1954 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+) 0.298

五年期公债US5YT=RR 100-22/32 (-02/32) 0.736

10年期公债US10YT=RR 100-13/32 (-05/32) 1.707

30年期公债US30YT=RR 104-05/32 (-08/32) 2.794 (完)

--编译 王翔琼/利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>