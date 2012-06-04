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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 22:15 BJT

〔表格〕美国4月工厂订单下降0.6%,市场预估为增长0.2%

路透6月4日电---美国商务部周一公布,美国4月工厂订单下降0.6%,预估为增长0.2%,3月工厂订单修正为下降2.1%,前值为下跌1.9%.

美国4月耐久财(耐用品)订单修正后为持平,前值为增长0.2%.

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):

4月 3月 2月

总体新订单 -0.6 -2.1 1.5

扣除运输 -1.1 -0.7 1.4

扣除国防 -0.2 -2.1 1.2

耐久财 持平 -3.7 2.0

电脑/电子产品 -0.8 -0.8 4.2

运输设备 2.2 -10.5 2.6

非国防资本财 -0.4 -12.2 1.9

扣除飞机的非国防资本财

-2.1 -2.3 2.9 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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