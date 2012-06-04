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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 23:10 BJT

〔USDA报告〕5月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月4日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 05/31/12 05/24/12 05/24/12 06/02/11

初值 修正值 前值

小麦 21,579 20,574 20,462 22,486

燕麦 25 0 0 0

大麦 0 0 0 72

玉米 27,106 30,409 29,530 37,861

高粱 89 60 60 3,517

大豆 16,965 12,691 12,414 4,742

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 1,035,837 1,269,616

燕麦 498 79

大麦 6,370 5,524

玉米 1,220,946 1,339,479

高粱 41,920 118,223

大豆 1,163,463 1,397,949

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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