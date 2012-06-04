〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.130%,投标倍数为4.73

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透华盛顿6月4日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.130
中值 0.120
低值 0.095
投资 0.132
价格 99.934278
高值得标比率 1.64%
投标倍数 4.73
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,000,754,200
总投标 127,827,716,200
竞争性投标得标 25,917,038,000
非竞争性投标得标 648,816,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/06/07
到期日 2012/12/06
CUSIP码 9127956V8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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