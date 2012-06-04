〔金属期市〕纽约铜价下跌,盘中触及七个月低位

* 纽约期铜第四天连跌,触及2012年低位
* 基金经理增加COMEX期铜空头仓位
* 美国4月工厂订单下滑
路透纽约6月4日电---纽约期铜周一连跌第四个交易日,未能延续早盘从七个月低位反弹的势态,因不断加剧的对全球经济的担忧令工业金属需求前景更加黯淡无光.
交投清淡,走势震荡,因伦敦金属交易所(LME)周一和周二假期休市.纽约期铜最初跟随上海市场下跌的势头,两个市场的期铜合约均跌至去年10月来的最低水平,因投资人在上周五公布意外疲弱的美国就业数据后继续结清头寸.
纽约期铜早盘短暂反弹,因欧元兑美元上涨,因投资人乐观认为欧洲领导人将制定缓和欧洲债务危机的计划,且欧洲央行周三将举行会议.
但期铜未能守住升势,尾盘跌至平盘以下,因宏观压力继续主导市场人气.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2下滑0.65美分,结算价报3.3070美元,在稍早上涨1%,触及每磅3.3530美元后涨势未能持续.
根据路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交超过76,000口,和30天均值一致,成交水平较为良好.
美国经济进一步疲弱的迹象也令早盘的涨势消退,此前公布的数据显示,美国4月工厂订单下跌0.6%,为四个月内第三个月下跌.
美国商品期货交易委员会周五数据显示,基金经理在截止5月29日当周增加其期铜净空头仓位.
以下为1408 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 332.95 1.60 +0.48 343.60 -3.10
LME期铝 1972.50 -22.50 -1.13 2020.00 -2.35
LME期铜 7361.00 -64.00 -0.86 7600.00 -3.14
LME期铅 1900.00 -21.00 -1.09 2035.00 -6.63
LME期镍 16095.00 -135.00 -0.83 18710.00 -13.98
LME期锡 19390.00 -210.00 -1.07 19200.00 0.99
LME期锌 1890.00 19.00 +1.02 1845.00 2.44
上海期铝 15860.00 -70.00 -0.44 15845.00 0.09
上海期铜 53100.00 -1510.00 -2.77 55360.00 -4.08
上海期锌 14510.00 -245.00 -1.66 14795.00 -1.93
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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