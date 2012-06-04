〔全球金市〕金价收低,投资者对上周五的大涨之势进行获利了结

* 金价在上周五大涨后因遭获利了结而下跌

* 利多双底提供技术支撑

* 纽约商品期货交易所(COMEX)未平仓合约增加,暗示出现新买盘

* 市场关注:周二公布美国供应管理协会(ISM)服务业指数

路透纽约6月4日电---黄金周一收低,因黄金投资者对上周五的大涨之势进行部分获利了结,美国股市承压,因有迹象显示美国经济放缓及欧债危机.

美国股市再遭抛盘打压,黄金因而受创,金融市场关注七大工业国(G7)财长及央行总裁周二就欧债危机将举行的紧急讨论.

"目前应对欧债危机和美国经济的方法有限且令人质疑,"SICA Wealth Management LLC首席投资长Jeffrey Sica称,该公司管理着10亿美元资产.

"所以金融市场非常易受冲击,进而鼓励人们买入黄金等避险投资."Sica表示.

1821GMT时,现货金XAU=跌0.7%,报每盎司1,614.89美元.

COMEX-8月期金GCQ2结算价下滑8.20美元,报1,613.90美元,成交量远低于30日均值及上一交易日成交量.

COMEX期金未平仓合约上周五增加逾2%,交易商指暗示涨势是由基金和基金经理的新多头押注引发的,而非受空头回补带动.

CitiFX策略师在研究报告中称,技术支撑应有利金价,在上周形成多头走势后,其在日线图上已形成明确的双底形状.

美国和德国公债回报率极低也帮助金价.

"美国和德国公债收益率较低,使投资者没有安全资产可以选择,这或许有利于黄金,"汇丰首席商品分析师James Steel称.

Steel表示,金价似乎已摆脱与美国公债的紧密联系,今年初已显示出这种趋势.

其他贵金属中,现货白银XAG=跌1.7%,报28.16美元,现货铂金XPT=下滑1.2%,报1,424.25美元,现货钯金XPD= 涨0.2%,报609.76美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1613.90 -8.20 -0.5 1610.00 1629.70 124,009

COMEX白银期货 SIK2 28.007 -0.505 -1.8 27.955 28.680 30,189

COMEX铂金期货 PLN2 1427.30 -5.90 -0.4 1423.20 1449.00 5,442

COMEX钯金期货 PAM2 613.90 -0.10 0.0 605.75 616.45 1,717

现货金 XAU= 1614.89 -10.71 -0.7 1609.48 1627.69

现货银 XAG= 28.160 -0.480 -1.7 28.010 28.660

现货铂金 XPT= 1424.25 -17.25 -1.2 1427.25 1445.00

现货钯金 XPD= 609.76 1.41 0.2 607.52 613.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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