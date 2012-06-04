〔美国股市〕ADR小涨,受欧元区危机新举措出炉预期提振

路透纽约6月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一小幅上涨,欧洲企业ADR涨幅居前,因为有迹象显示,解决欧债危机的新举措将出炉.
人们忧心于西班牙银行业危机及6月17日的希腊大选,此次大选可能会导致希腊退出欧元区.在这种忧虑情绪的笼罩下,周二七国集团(G7)财长将举行特别电话会议.
"确保欧元区银行安全的所有工具都可以动用,"德国总理梅克尔称.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收涨0.44%,标准普尔500指数.SPX收升0.01%.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高0.60%.欧洲股市上涨,因为有关政策制定者们将拿出新举措来帮助该区困境中的银行业的传闻,引发了深受重创的西班牙、法国和意大利股市的一波上涨行情.
美国上市的Telefonica(TEF.N)收涨5.01%,报110.73美元.美国上市的道达尔(TOT.N)亦上扬1.02%,收报42.60美元.
代表欧元区蓝筹指数的欧元STOXX 50.STOXX50E收高0.5%,报2,078.96点,成交量清淡,因为英国市场适逢假期休市.
纽约梅隆银行亚洲企业ADR指数.BKAS收涨0.11%.日本股市大幅下挫,东证股价指数.TOPX触及28年低位,因为投资者蜂拥卖出风险较高的资产.
日经指数.N225亦下跌,目前已较3月27日的一年高位下跌19%,或将跌入熊市区域,一般认为市场两个月内下跌20%为进入熊市[ID:nSB1585592].
美国上市的日本丰田汽车(TM.N)收低0.25%,报74.62美元.美国上市的NTT Docomo(DCM.N)收跌1.11%,报16.11美元.
纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收高0.19%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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