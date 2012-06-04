〔加拿大股市〕收低,因受金融和能源类股下跌拖累

路透多伦多6月4日电---加拿大股市周一下跌,因投资者担心全球经济前景放缓令金融和能源类股承压,股指触及近八个月来最低水准.
多伦多股指延续6月的疲弱开局,并触及去年10月5日迄今低位11,209.55点,因投资者担忧欧元区的金融稳定性以及美国和中国经济疲弱.
美国商务部周一公布,美国4月工厂订单为过去四个月中第三个月下跌,为加剧投资者担忧全球经济成长放缓的最新北美数据.
金融类股下挫0.6%,领跌大盘.下跌的大型企业包括多伦多道明银行(TD.TO)跌0.5%报76.50加元.加拿大皇家银行(RY.TO)下滑0.8%,报49.57加元.
满地可银行(Bank of Montreal)(BMO.TO)下跌1.2%,报53.48加元.加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)跌1.1%,报69.78加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE缩减跌幅,收低25.43点,或0.2%,报11,335.77点.延续上周1.9%的跌势.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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