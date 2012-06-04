〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因逢低买盘及欧元上涨

路透纽约6月4日电---美国原油期货周一反弹,此前连跌四天,且上周录得8.4%的跌幅,欧元受欧洲当局将能抑制欧债危机的希望推动上涨,油价随之上扬.
逢低买入也激励一些买家回到市场,近期油价下滑使油价跌近八个月低点,技术指标显示,油市处于严重超卖状况.
在美国周度库存报告公布前,分析师预期截止6月1日的一周,美国原油库存料减少90万桶.这将终止美国原油库存连续10周增加的势头,分析师称因进口减少.
上周馏分油库存料增加110万桶,上周汽油库存料增加140万桶.
美国石油协会将在周二收市后公布库存数据,美国能源资料协会在周三公布其周度库存数据.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货CLN2结算价报每桶83.98美元,升0.75美元,或0.9%,稍早跌至81.21美元的日内低位,此为10月6日来的最低.
NYMEX-7月原油期货相对强弱指标(RSI)小升至大约21.5,周五为16.3.
7月布兰特原油期货LCON2收升0.42美元,或0.43%,报每桶98.85美元,早盘跌至95.63美元低位,此为2011年1月26日来的最低.
布兰特原油较美国原油期货的溢价收窄至14.87美元,周五为15.20美元.
NYMEX-6月RBOB汽油合约RBN2收跌1.39美分,报每加仑2.6707美元,此为近月汽油合约自2011年12月28日来的最低结算价.
NYMEX-7月取暖油合约HON2小跌0.01美元,收报每加仑2.6269美元,此为近月取暖油合约自2011年1月25日来的最低结算价.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 83.98 0.75 0.9% 81.21 84.38 290,126 407,579
8月原油 84.27 0.71 0.9% 81.53 84.66 55,460 78,512
7月RBOB汽油 2.6707 0.0139 0.5% 2.5971 2.6807 38,537 69,628
8月RBOB汽油 2.6048 0.0104 0.4% 2.5375 2.6133 22,917 39,455
7月取暖油 2.6269 -0.0010 0.0% 2.5641 2.6401 48,860 77,637
8月取暖油 2.6356 -0.0008 0.0% 2.5724 2.6478 16,666 25,763
ICE合约
7月布兰特 98.85 0.42 0.4% 95.63 99.10 170,070 324,332
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 541,451 734,370 528,455 1,444,323 -6,502
汽油 94,454 158,856 153,927 286,496 1,920
取暖油 100,409 161,092 134,204 318,492 1,319 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红