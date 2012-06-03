(重温稿)〔美国债市〕10年与30年期公债收益率均触新低,受5月非农就业报告打压

* 美国10年期公债收益率触及1.44%的纪录低点

* 30年期公债收益率触及2.51%的纪录低位

* 疲弱就业数据引发市场臆测美联储将推出QE3

* 抵押贷款利率创纪录低点,但可能无助于楼市

路透纽约6月1日电---美国公债收益率周五跌至纪录低位,此前非农就业报告意外疲弱引发投资者担心经济放缓,并提升了对美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出第三轮量化宽松政策的押注.

美国就业数据不振,增强了全球经济放缓的观点.肆虐超过两年的欧洲债务危机在部分意义上造成了此次放缓.

人们担心与希腊可能退出欧元区以及西班牙银行业问题相关的风险扩散,这进一步促使投资者本周选择现金和低风险的公债.

分析师和投资者表示,美国公债的超低收益率和华府自身财政问题,并没有打击全球追逐安全资产的兴趣.

"随着投资者进一步涌入安全资产,美国公债价格还有可能上涨."Fidelity Investments基金经理Bill Irving称.

美国公债刚刚赢得去年9月迄今最佳单月表现.巴克莱的5月美国公债指数上涨了1.71%,成为上月回报率最高的美国债券种类.

根据路透收集的数据,指标10年期公债US10YT=RR收益率低见1.442%,为1800年代初以来的纪录低点.10年期公债价格尾盘上涨28/32,收益率报1.47%,日内下跌9个基点.

市场不断买入公债,可能造成指标公债收益率更加接近1%水准,这在两个半月以前是不可能出现的场景,当时一些分析师曾预计,公债长达30年的牛市结束.

10年期公债收益率曾在3月中旬接近2.40%,较当前水准高出近1个百分点.

公债收益率处于极低水准的结果,是抵押贷款利率处于纪录低位.根据Bankrate.com,30年期固息抵押贷款利率平均在3.94%的纪录低点.

Bankrate.com资深金融分析师Greg McBride表示,如果公债收益率再度下跌,30年期(固息抵押贷款)利率有可能降至3.75%.

不过,McBride还表示,如果消费者对就业市场感觉不好,那么低贷款利率不足以刺激房屋销售和再融资.

5月就业数据"对于潜在的房屋买家而言是双刃剑.虽然抵押贷款利率处于低位,但如果人们对就业市场状况并不感到宽慰,他们就不会购买房屋."

**就业状况恶化**

周五的疲弱就业报告强化了本周一系列令人失望的美国经济数据的影响.

美国劳工部周五公布,5月非农就业岗位增加6.9万个,远低于分析师预估的增加15.0万个;5月失业率为8.2%,4月时报8.1%.[ID:nEAPA10DS3].

金融信息提供商Markit周五公布的报告显示,美国5月制造业增长放缓[ID:nSB1583506],这令投资者更加担忧.

由于担忧欧元区债务危机正在波及美国,引发了对美国、德国、日本、瑞士及北欧国家政府公债的新一轮买盘.这些公债被视为是市况动荡时的避险资产.

德国周五淡化了在欧元区大力推行预算削减的立场,以此来给挣扎于困境中的邻国带来一些安慰.此举帮助拉低了西班牙和意大利的借贷成本,不过二者的借贷成本仍处于不可维系的水准.

浏览欧元区债务危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览西班牙银行业坏账的图表,请点选:(link.reuters.com/jyn65s)

浏览关于西班牙和意大利政府债券持有人的图表,请点选:(link.reuters.com/kux87s)

周五10年期美债收益率跌穿周四所及1.53%的纪录低位.10年期收益率本周恐将下跌近27个基点,这将创去年11月初以来的最大单周跌幅.

30年期公债收益率US30YT=RR最新报2.54%,较周四收盘下跌10个基点.30年期公债收益率稍早一度触及2.510%的纪录低位.

30年期公债收益率本周可能下跌29个基点,创自去年9月以来的最大单周跌幅.

期货市场方面,除两年期美债期货以外的所有美债期货均触及合约高位.9月超长期美债合约AULU2最新上涨4-08/32,报在173-08/32的合约高位.

2014年及以后交割的短期美国利率期货<0#FF:>暗示,目前交易商认为在2015年第二季之前美联储不太可能升息.美联储曾誓言,至少在2014年末之前,将不会改变近零利率的政策目标.

事实上,5月就业数据黯淡令对美联储将进行更多债券购买行动以避免经济衰退的揣测升温.近至本周,美联储政策制定者们似乎对更多刺激政策是否能降低失业率持不同看法.

"最新的就业报告可能会使政策制定者们祭出强有力的回应,"Fidelity的Irving称,"美联储的政策制定者们已把手指放在了扳机上,但他们还没有准备好扣动."

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.254

五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (+06/32) 0.620

10年期公债US10YT=RR 102-20/32 (+29/32) 1.467

30年期公债US30YT=RR 109-21/32 (+2-08/32) 2.538(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红

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