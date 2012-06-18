〔USDA报告〕6月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透6月18日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 06/14/12 06/07/12 06/07/12 06/16/11
初值 修正值 前值
小麦 20,620 22,382 21,515 21,127
燕麦 58 0 0 0
大麦 8 36 36 74
玉米 24,729 17,494 17,029 43,418
高粱 163 281 281 3,342
大豆 7,897 16,346 14,215 4,660
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 43,002 54,171
燕麦 58 0
大麦 44 194
玉米 1,264,510 1,418,339
高粱 42,364 123,521
大豆 1,190,549 1,410,264
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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