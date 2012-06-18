〔USDA报告〕6月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

投行观点：未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3--摩根士丹利

路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。