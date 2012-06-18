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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 23:11 BJT

〔USDA报告〕6月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月18日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 06/14/12 06/07/12 06/07/12 06/16/11

初值 修正值 前值

小麦 20,620 22,382 21,515 21,127

燕麦 58 0 0 0

大麦 8 36 36 74

玉米 24,729 17,494 17,029 43,418

高粱 163 281 281 3,342

大豆 7,897 16,346 14,215 4,660

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 43,002 54,171

燕麦 58 0

大麦 44 194

玉米 1,264,510 1,418,339

高粱 42,364 123,521

大豆 1,190,549 1,410,264

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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