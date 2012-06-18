〔欧洲汇市〕英镑兑欧元由跌转升,因忧虑危机扩散

* 欧元兑英镑全数回吐升幅
* 西班牙10年期公债收益率升穿7%
* 在周三英国央行政策会议前投资人谨慎
路透伦敦6月18日电---英镑兑欧元周一扭转稍早跌势,因西班牙借贷成本劲升至难以维继的水平,尽管对英国央行将推出更多货币刺激措施的预期限制英镑整体涨势.
欧元兑英镑EURGBP=D4持平在0.8042英镑,远低于0.8111英镑的日内高位,此前西班牙公债收益率升穿7%的欧元面世来高位,使投资人仍担忧欧债危机将拖累较大的欧元区经济体.
对希腊支持救助计划的政党在大选胜出避免该国退出欧元区的最初宽慰情绪,被欧元区仍面临巨大问题的忧虑所取代,令欧元兑美元EUR=从一个月高位回落.
在欧元区动荡未有缓减,欧元区决策者预期不会推出政策回应之际,英国央行很可能放宽货币政策支撑目前已陷入衰退的英国经济.
交易商说,英国推出更多量化宽松政策的可能性将或令英镑承压,周三公布最新的英国央行政策会议记录料将为决策者是否倾向更多刺激措施提供线索.
"英镑的避险地位仍非常稳固,但在下次英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录公布前人气可能变为负面,"法国兴业银行汇市策略师Kit Juckes说.
英镑兑美元GBP=D4跌0.3%,报1.5660美元,从稍早触及的约四周高位1.5742美元回落.交易商说在1.5620/30美元挂有买盘,在大约1.5730美元则挂有卖盘.
美国商品期货交易委员会最新数据显示,最新一周,投机者大幅增加对英镑下跌的押注至23,112口,此为3月中来最高水平.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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