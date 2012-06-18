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债券 | 2012年 6月 19日 星期二 01:17 BJT

〔标题新闻〕意大利称将在欧元区财长会议提出涉及ECB和ESM的半自动机制以降低借贷成本

ECB为欧洲央行

ESM为欧洲稳定机制

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8HIHJ4]

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