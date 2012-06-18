〔英国债市〕回吐稍早涨幅跌至平盘下方,追随美国公债跌势

路透伦敦6月18日电---10年期英国政府公债价格周一下跌,回吐稍早由希腊与西班牙财政状况担忧推动录得的涨幅,之前围绕美国政策动向的臆测打击中期美债价格在盘末跌至平盘下方.

9月英国公债期货FLGU2结算价下跌1点,报119.61,远低于盘中高点120.23并较可比德债期货合约FGBLU2低约40点.该德债合约也由盘中高点下跌.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)即将举行为期两日的政策会议,在此之前美债走势震荡,令中期英债面临下行压力,部分是因为外界臆测,美联储可能卖出中期美债,买入长期美债.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR收盘近持平报1.67%,而五年期GB5YT=RR和30年期英债收益率GB30YT=RR均收低约3个基点,表明投资者不愿买入中期英债.

"美债下跌,德债也小幅走软,因此我认为这是与其他市场联动的走势,"Lloyds策略师Eric Wand表示.

10年期英债较德债收益率EU10YT=RR之差日内走阔3个基点,至25个基点.

围绕欧元区前途的持续担忧是提振短期和长期英债价格上涨的主要因素,尽管希腊支持纾困的党派在周日的大选中获得了胜利.

"推动市场的主要因素似乎还是欧洲事态的发展,"Wand表示.

不过,希腊新政府能否兑现撙节措施的担忧仍然存在.

此外,投资者也为欧元区第四大经济体西班牙感到忧心.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR跳涨至7%上方,市场关注该国本周稍晚的公债标售,投资者买入相对安全的英债和德债避险.

"市场为避免了最坏状况的发生松了一口气,不过所有人都很清楚虽然最坏的担忧目前还没有发生,但还有许多工作要做,仍有很高的风险,"花旗的英债策略师Jamie Searle表示.

周二英国国内市场的主要焦点是5月通胀数据,路透走访的分析师预测料维持在4月的两年低点3%.ECONGB(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>