〔英国债市〕回吐稍早涨幅跌至平盘下方,追随美国公债跌势

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透伦敦6月18日电---10年期英国政府公债价格周一下跌,回吐稍早由希腊与西班牙财政状况担忧推动录得的涨幅,之前围绕美国政策动向的臆测打击中期美债价格在盘末跌至平盘下方.
9月英国公债期货FLGU2结算价下跌1点,报119.61,远低于盘中高点120.23并较可比德债期货合约FGBLU2低约40点.该德债合约也由盘中高点下跌.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)即将举行为期两日的政策会议,在此之前美债走势震荡,令中期英债面临下行压力,部分是因为外界臆测,美联储可能卖出中期美债,买入长期美债.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR收盘近持平报1.67%,而五年期GB5YT=RR和30年期英债收益率GB30YT=RR均收低约3个基点,表明投资者不愿买入中期英债.
"美债下跌,德债也小幅走软,因此我认为这是与其他市场联动的走势,"Lloyds策略师Eric Wand表示.
10年期英债较德债收益率EU10YT=RR之差日内走阔3个基点,至25个基点.
围绕欧元区前途的持续担忧是提振短期和长期英债价格上涨的主要因素,尽管希腊支持纾困的党派在周日的大选中获得了胜利.
"推动市场的主要因素似乎还是欧洲事态的发展,"Wand表示.
不过,希腊新政府能否兑现撙节措施的担忧仍然存在.
此外,投资者也为欧元区第四大经济体西班牙感到忧心.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR跳涨至7%上方,市场关注该国本周稍晚的公债标售,投资者买入相对安全的英债和德债避险.
"市场为避免了最坏状况的发生松了一口气,不过所有人都很清楚虽然最坏的担忧目前还没有发生,但还有许多工作要做,仍有很高的风险,"花旗的英债策略师Jamie Searle表示.
周二英国国内市场的主要焦点是5月通胀数据,路透走访的分析师预测料维持在4月的两年低点3%.ECONGB(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交