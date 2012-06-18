〔标题新闻〕希腊支持国际援助的各政党将在周二就组建联合政府达成协议--保守派消息人士

中国货币市场：资金略紧隔夜利率上涨，公开市场净投放对冲TLF部分未续

路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交