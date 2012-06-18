〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因天气忧虑及希腊大选结果

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透6月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一在场内交易收高,因投资人担心美国中西部的干燥天气以及市场对希腊周末选举结果的积极反应.
路透调查结果预计美国农业部将公布美国玉米作物的优良率将再降低两个百分点.
交易员表示美国中西部西部地区玉米现货价格持稳至上涨,因农户销售持续缓慢,而美国墨西哥湾地区的需求不振.
美国农业部周度出口检验报告显示上周出口检验玉米2,470万蒲式耳,高于预估的1,600-2,100万.
7月玉米合约CN2收高20美分,结算价报5.99-1/2美元.
7月合约低于50日移动均线切入位6.03美元,该区域目前被视为是阻力位.7月较12月合约溢价64-3/4美分.
今日CBOT玉米预估成交量为381,611口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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