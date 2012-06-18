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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 05:51 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因天气忧虑及希腊大选结果

路透6月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一在场内交易收高,因投资人担心美国中西部的干燥天气以及市场对希腊周末选举结果的积极反应.

路透调查结果预计美国农业部将公布美国玉米作物的优良率将再降低两个百分点.

交易员表示美国中西部西部地区玉米现货价格持稳至上涨,因农户销售持续缓慢,而美国墨西哥湾地区的需求不振.

美国农业部周度出口检验报告显示上周出口检验玉米2,470万蒲式耳,高于预估的1,600-2,100万.

7月玉米合约CN2收高20美分,结算价报5.99-1/2美元.

7月合约低于50日移动均线切入位6.03美元,该区域目前被视为是阻力位.7月较12月合约溢价64-3/4美分.

今日CBOT玉米预估成交量为381,611口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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