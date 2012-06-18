〔金属期市〕伦敦期铜从三周高位回落收低,纽约期铜小升

* 所有LME基本金属收低

* 希腊大选结果带动的乐观情绪消散

* 西班牙公债收益率升穿7%,因对欧元区的忧虑挥之不去

* COMEX期铜小幅收升

路透纽约/伦敦6月18日电---伦敦期铜周一下跌,从稍早触及的三周高位回落,因周末希腊支持纾困的党派获胜引发的最初一轮买盘消失,焦点返回西班牙的债务及银行业问题.

美国期铜收升,但伦敦金属交易所(LME)基本金属全线下跌,因投资人为隔夜市场的涨势锁定利润.周日希腊大选中间偏右的新民主党以略多的支持率胜出,新民主党将致力组建联合政府支持国际救助计划及令希腊留在欧元区,该党派胜出的消息引发隔夜市场期铜的涨势.

"在所有影响市场的宏观问题未得到解决的情况下,短期来说,很难看到铜价出现令人信服的涨势.期铜在很大程度上受希腊大选,法国选举及即将举行的美联储会议所造成的人气改变所推动,"VTB Capital分析师Wiktor Bielski说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中升至7,615美元,此为5月30日来最高,之后回软,尾盘小跌0.50美元,报7,510美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2走势相左,收升1.20美分,报每磅3.3955美元,盘中交投区间介于3.3675至3.4775美元.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘,COMEX期铜成交量为86,500口,较30日均值高出超过12%.

美国期铜自5月初迄今累计下挫约12%,因在欧债危机升级,中国经济放缓,以及美国保持经济复苏能力受到质疑的情况下,投资者对全球经济前景的忧虑加重.

西班牙10年公债收益率升穿7%,希腊,爱尔兰和葡萄牙等国就是在公债收益率触及类似水平后被迫寻求国际救助的.这反应了市场的上述忧虑.

"整个夏季,我预期将不会有比欧洲更重要的题材...这将是市场的焦点所在,"Great Pacific Wealth Management副总裁和资产配置部主管Sean McGillivray说.

"欧洲问题造成了导致成长预期被下调的不确定性,"他说.

投资人仍怀疑在希腊陷入第五年经济衰退后,该国新政府是否可采取进一步的撙节措施.

迹象显示投资人仍作空铜价,美国商品期货交易委员会最新数据显示基金增加其铜空头押注,空头仓位为2009年3月来最大.

所有人都关注周二和周二在墨西哥举行的20国集团峰会,许多人士都预期G20将同意向国际货币基金组织(IMF)提供更多应对危机的贷款.

其他金属方面,LME三个月期铝CMAL3重挫至每吨1,915.25美元的近两年最低,尾盘下跌3美元,收报1,930美元.

铝价承压,因消息称中国最大的铝生产省份河南省可能向亏本的炼厂补贴电费,作为刺激地区本地成长的努力.

LME三个月期锌CMZN3收跌1.3%,报吨1,880美元,近月或现货锌较三个月期锌的溢价迫近三年半高位,显示短期供应紧张.

国际铅锌研究小组(ILZSG)周度报告显示,在今年首四个月全球锌和铅市场的供应过剩将分别达12.1万吨和2.2万吨.

以下为1748GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 339.15 0.80 +0.24 343.60 -1.30

LME期铝 1928.00 -5.00 -0.26 2020.00 -4.55

LME期铜 7509.50 -1.00 -0.01 7600.00 -1.19

LME期铅 1895.50 -27.50 -1.43 2035.00 -6.86

LME期镍 16650.00 -175.00 -1.04 18710.00 -11.01

LME期锡 19475.00 -225.00 -1.14 19200.00 1.43

LME期锌 1879.00 -25.00 -1.31 1845.00 1.84

上海期铝 15800.00 -75.00 -0.47 15845.00 -0.28

上海期铜 55210.00 140.00 +0.25 55360.00 -0.27

上海期锌 14980.00 70.00 +0.47 14795.00 1.25

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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