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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 03:38 BJT

〔全球金市〕现货金小涨,希腊大选后欧债危机不确定性犹存

* 希腊大选后欧债危机忧虑犹存提振金价

* 交投兴致迟滞,黄金成交量和波动性降低

* 关注美联储会议,料延长"卖短买长"操作

* 关注周二美国房屋开工数据

路透纽约/伦敦6月18日电---金价周一小涨,在希腊大选后,对欧债危机发展仍不明朗,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周货币政策会议也有不确定性,提振金价从稍早跌势中反弹.

支持救助的政党赢得希腊大选,令欧元区分裂的几率降低,但未能平息金融市场动荡,20国集团(G20)领导人敦促欧洲竭尽所能应对债务危机,避险买盘提振金价.

周一美国期金成交量仅略高于30日均值的一半,黄金选择权波动性也大幅降低,因投资人选择在本周稍后美联储会议前保持观望.

"欧洲的情势发展以及美国经济放缓令今日成交非常清淡,所有人对金市后市走向非常不安."纽约Tower Trading总裁Anthony Neglia表示,他本身也是一位COMEX期金选择权的场内交易员.

1811 GMT时,现货金XAU=上涨0.3美元,报每盎司1,628.09美元,稍早跌至1,606.49美元的低点,金价之前已经连涨六个交易日.

纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2收低1.10美元,结算价报每盎司1,627美元.初步路透数据显示,成交量较30日均值低约40%.

法国巴黎银行分析师Anne-Laure Tremblay表示,金价对央行政策行动要比对风险意愿的转变更为敏感.

交易员表示,印度黄金实货需求疲弱,可能在未来几个月保持低迷,因雨季不适合举办婚礼且没什么节日.

其他贵金属方面,现货银XAG=小涨0.3%,报28.75美元,现货铂金XPT=跌0.1%,报1,474.49美元,现货钯金XPD=升1.1%,报630.25美元.

--------------------------1811 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1627.00 -1.10 -0.1 1606.90 1631.30 110,716

COMEX白银期货 SIK2 28.671 -0.069 -0.2 28.235 29.010 32,751

COMEX铂金期货 PLN2 1484.10 -3.10 -0.2 1479.30 1504.80 6,004

COMEX钯金期货 PAM2 633.15 2.75 0.4 625.00 636.50 1,599

现货金 XAU= 1628.09 0.30 0.0 1608.70 1629.70

现货银 XAG= 28.750 0.080 0.3 28.300 28.990

现货铂金 XPT= 1474.49 -1.31 -0.1 1483.20 1500.00

现货钯金 XPD= 630.25 7.05 1.1 628.30 634.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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